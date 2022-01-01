На Украине погиб житель Добрянки Илье Сараеву было 23 года Поделиться Твитнуть

В ходе военной спецоперации погиб житель Добрянки Пермского края Илья Сараев, об этом изданию «Зори Плюс» сообщили родные солдата.

Илье было 23 года, он служил по контракту в Ивановской дивизии, и с самого первого дня спецоперации, с 24 февраля, был направлен в зону боевых действий. Погибший был механиком-водителем в разведбатарее.

Ранее сообщалось, что на территории Украины во время боевых действий российской армии погиб военнослужащий из Красновишеского района Сергей Ильиных.





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