Максим Артамонов корреспондент В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Красновишерска Ему было 25 лет Поделиться Твитнуть

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На территории Украины во время боевых действий российской армии погиб военнослужащий из Красновишеского района Сергей Ильиных. Об этом сообщили в администрации городского округа.





Молодой человек погиб 20 сентября, его похороны состоялись 1 октября.





Сергей Ильиных родился 4 апреля 1997 года в п. Сыпучи Красновишерского района. В 2016 году окончил Уральский промышленный техникум по профессии «мастер по лесному хозяйству». После окончания техникума был призван в российскую армию, затем заключил контракт о прохождении военной службы.





Напомним, ранее стало известно , что в ходе военной спецоперации России на Украине был убит 23-летний Василий Рейдель из Елово.





Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.





По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери российской армии составили 5937 человек, а со стороны украинских военных — 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными.

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