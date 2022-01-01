Максим Артамонов корреспондент Во время спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Василий Рейдель

Ему было 23 года Поделиться Твитнуть

В ходе военной спецоперации России на Украине погиб ещё один житель Пермского края. Две недели назад, 22 сентября, был убит 23-летний Василий Рейдель. Об этом сообщает администрация Еловского округа.



Он служил рядовым, был механиком-водителем, крановщиком эвакуационного отделения ремонтного взвода. Прощание с военнослужащим прошло 1 октября в селе Дуброво. Служил ли он по контракту, местные власти не уточняют.



Напомним, 29 сентября администрация Соликамского городского округа сообщила о гибели во время спецоперации уроженца Соликамска, ефрейтора запаса Владимира Щербакова. Мужчине было 48 лет. С 21 июня этого года он служил по контракту.



Власти не разглашают количество погибших военнослужащих из Пермского края, которые участвовали в спецоперации. Известны лишь официальные данные по всем убитым в зоне боевых действий на территории Украины с 24 февраля.



По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу, потери российской армии составили 5937 человек, а со стороны украинских военных – 61 тыс. убитыми и 49 тыс. ранеными. Таким образом, по мнению Шойгу, потери российской армии в 10 раз меньше, чем украинской.



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