Историческое здание на ул. Ленина, 12 в Перми сменило собственника ещё до сноса Запись о продаже дома в ЕГРН появилась в июле Поделиться Твитнуть

фото: Денис Галицкий

Депутат Заксобрания Прикамья Геннадий Шилов продал историческое здание в центре Перми (ул. Ленина, 12) в июле 2022 года, то есть примерно за два месяца до его сноса. Данные о сделке содержатся в ЕГРН. Помощник депутата подтвердил «Новому компаньону» данную информацию, однако назвать нового владельца отказался.

Напомним, в сентябре дом по ул. Ленина, 12 был снесён, о чём в своём telegram-канале сообщил градозащитник Денис Галицкий и разместил фотографию руин.

О том, что здание собираются разобрать и построить на этом месте точно такое же, стало известно летом. Отмечалось, что постройка не является объектом культурного наследия, поэтому её снос не запрещён. В новом здании предполагается разместить офисы и сдавать их в аренду.

Двухэтажное здание на углу улиц Ленина и Островского ввели в эксплуатацию в 1917 году.

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