В центре Перми снесут историческое здание Работы планируется начать уже в августе Поделиться Твитнуть

ул. Ленина, 12 / фото: wikimapia.org

Владелец исторического здания по ул. Ленина, 12 в Перми собирается его снести. Работы запланированы на август. Дом является собственностью депутата Заксобрания Прикамья Геннадия Шилова. Он пояснил изданию «Коммерсант-Прикамье», что на месте разрушенного строения возведут точно такое же.

По словам Геннадия Шилова, постройка не является объектом культурного наследия, поэтому её снос не запрещен. При этом дом входит в границы достопримечательного места «Губернский центр» и памятника археологии «Пермь губернская, поселение», и это накладывает ограничения на использование площадки. В частности, предельная высота строительства составляет 7,5 м.

В новом здании предполагается разместить офисы и сдавать их в аренду.

Двухэтажное здание на углу улиц Ленина и Островского ввели в эксплуатацию в 1917 году, раньше это был жилой дом. В 2008 году постройку признали аварийной и расселили, объект перешел в муниципальную собственность. В 2019 году дом был выкуплен за 18,5 млн руб. в интересах Геннадия Шилова.

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