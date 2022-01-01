В центре Перми сносят историческое здание На этом месте будет построен точно такой же дом Поделиться Твитнуть

фото: Денис Галицкий

В Перми сносят историческое здание по ул. Ленина, 12, об этом в своем telegram-канале сообщил градозащитник Денис Галицкий и разместил фотографию руин.

Напомним, о том, что владелец дома депутат Заксобрания Прикамья Геннадий Шилов собирается его снести и построить на этом месте точно такой же, стало известно в июле.

Тогда Шилов заявил, что постройка не является объектом культурного наследия, поэтому её снос не запрещён. При этом дом входит в границы достопримечательного места «Губернский центр» и памятника археологии «Пермь губернская, поселение», и это накладывает ограничения на использование площадки. В частности, предельная высота строительства составляет 7,5 м.

В новом здании предполагается разместить офисы и сдавать их в аренду. Работы по сносу должны были начаться в августе.

Двухэтажное здание на углу улиц Ленина и Островского ввели в эксплуатацию в 1917 году, раньше это был жилой дом. В 2008 году постройку признали аварийной и расселили, объект перешёл в муниципальную собственность. В 2019 году дом был выкуплен за 18,5 млн руб. в интересах Геннадия Шилова.

ул. Ленина, 12 / фото: wikimapia.org

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