Андрей Стрельцов «Амкар» завершил первый круг чемпионата Второй лиги на победной ноте В домашнем матче пермские футболисты обыграли «Носту» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Амкар» сыграл первый матч после несостоявшейся отставки главного тренера команды Рустема Хузина. Во встрече с «Ногстой» из Новотроицка «красно-чёрные» оказались сильнее (1-0). Единственный гол был забит Василием Пьянченко на 65-й минуте встречи.

Напомним, туром ранее главный тренер команды Рустем Хузин после поражения от «Новосибирска» подал прошение об отставке, которое руководство «Амкара» не приняло.





Следующий поединок в чемпионате «Амкар» проведёт на выезде против сегодняшнего соперника.

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