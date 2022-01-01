Руководство ФК «Амкар Пермь» не приняло отставку Рустема Хузина Главный тренер заявил о желании уйти после проигрыша в домашнем матче Поделиться Твитнуть

Валерий Чупраков — президент ФК «Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

Руководство пермского футбольного клуба не приняло отставку главного тренера команды Рустема Хузина. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Амкара».

В соцсети приводится комментарий президента клуба Валерия Чупракова на этот счёт:

— Думаю, что Рустем Хузин на пресс-конференции после матча поддался эмоциям. Он должен использовать свой опыт и харизму для концентрации на результате — без паники и сохраняя спокойствие. Не сомневаюсь, что Рустем сможет ходить с высоко поднятой головой — когда достигнет цели, а не уйдёт с тренерского поста.

О желании уйти в отставку Рустем Хузин заявил после поражения «Амкара» в домашнем матче от команды из Новосибирска.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.