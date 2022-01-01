Елена Синица За сутки от коронавируса в Прикамье скончались 4 жителя Выздоровело 1100 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 847 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

За эти же сутки умерло от заболевания четыре человека, выздоровело 1100. В то же время госпитализировать в медучреждения края пришлось19 жителей. С начала пандемии в регионе выявлено 432 602 случая заражения коронавирусом.





Ранее сообщалось, что в сентябре в Пермском крае коронавирусом заразились порядка 6,5 тысяч детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.