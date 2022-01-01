Елена Синица
За сутки от коронавируса в Прикамье скончались 4 жителя
Выздоровело 1100 человек
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За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 847 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
За эти же сутки умерло от заболевания четыре человека, выздоровело 1100. В то же время госпитализировать в медучреждения края пришлось19 жителей. С начала пандемии в регионе выявлено 432 602 случая заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в сентябре в Пермском крае коронавирусом заразились порядка 6,5 тысяч детей.
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