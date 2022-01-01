Елена Синица В Пермском крае с начала сентября коронавирусом заразились 6,5 тыс. детей За весь период вакцинации от ковида привились 3,7 тыс. несовершеннолетних Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с начала сентября коронавирусом заразились 6,5 тыс. детей в возрасте до 17 лет. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Так, по данным ведомства, с 1 по 4 сентября коронавирусом заболел 741 ребёнок, с 5 по 11 сентября — 1754 ребёнка. Затем, с 12 по 18 сентября, коронавирус был подтверждён у 2584 детей. С 19 по 25 сентября заболевание подтвердилось у 1491 ребёнка, пояснили в пресс-службе.





Кроме этого, в ведомстве сообщили, что на сегодня в регионе от коронавируса привито 3760 детей в возрасте от 12 до 17 лет.





Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе в Перми будет работать три мобильных пункта вакцинации.

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