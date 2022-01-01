Елена Синица В Перми «Проинвестбанк» начал продавать взятые в нём кредиты Начальная стоимость активов — 118,6 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Российский аукционный дом объявил торги по продаже имущества ПАО «АКБ «Проинвестбанк». На продажу выставлены права требования к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Об этом сообщается на сайте «Агентства по страхованию вкладов».

Всего на торги выставлен 21 лот. Общая начальная стоимость активов составляет 118,6 млн руб.Торги состоятся 16 ноября в 14:00 на электронной площадке АО «Российский аукционный дом».





Ранее сообщалось, что Банк России отозвал у пермского «Проинвестбанка» лицензию на осуществление банковской деятельности 23 апреля 2021 года. Как говорилось в сообщении регулятора, банк «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Он также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. «Проинвестбанк» также нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему регулятор в течение последнего года был вынужден применять меры, например, вводил ограничения на привлечение денег вкладчиков.





На торги уже выставлялись земельные участки ПАО АКБ «Проинвестбанк».

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