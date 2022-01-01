Елена Синица Земельные участки «Проинвестбанка» продают за 100 млн рублей На торги выставлено 810 участков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выставило на торги земли ПАО АКБ «Проинвестбанк». Об этом сообщается на сайте агентства.

Так, на торги выставлен 761 земельный участок в Ильинском районе. Они разделены на восемь лотов, в каждый входит от четырёх до 293 позиций. Общая начальная стоимость этих участков составляет порядка 85 млн руб.





Кроме этого, отдельными лотами выставлены 49 земельных участков в Добрянском районе. Их общая начальная стоимость составляет порядка 15 млн руб.





Напомним, Банк России отозвал у пермского «Проинвестбанка» лицензию на осуществление банковской деятельности 23 апреля 2021 года. Как говорилось в сообщении регулятора, банк «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Он также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. «Проинвестбанк» также нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему регулятор в течение последнего года был вынужден применять меры, например, вводил ограничения на привлечение денег вкладчиков.

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