Елена Синица
Глава краевого минтербеза 30 сентября отправится в Елань для проверки условий размещения мобилизованных
Соответствующее поручение дал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
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Завтра, 30 сентября, министр территориального развития Пермского края Виктор Батмазов отправится с проверкой в учебный центр в Елани для проверки размещения мобилизованных резервистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поясняется, что Батмазов встретится с руководством центра, обсудит все вопросы, в том числе планы подготовки мобилизованных жителей региона.
Ранее сообщалось, что губернатор поручил Батмазову лично съездить в учебный центр в Елани, куда отправляют пермяков, и проверить условия их проживания. О результатах поручено доложить главе Прикамья.
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