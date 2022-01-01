Максим Артамонов корреспондент Мобилизованного жителя Перми с проблемами сердца чуть не отправили в учебный центр

В последний момент пермяку дали направление на медкомиссию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский



В Пермском крае 42-летнего жителя Анатолия Петрова, который был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, сняли с отправки в учебный центр. Об этом в своём telegram-канале сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.





У мужчины искусственный клапан сердца, ему противопоказаны серьёзные физические нагрузки, но в военном комиссариате, куда он прибыл после получения повестки, медкомиссию не провели. RT обратилась к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, после этого Анатолия Петрова отправили на медицинское освидетельствование.





Врачи проведут его 3 октября, и в дальнейшем мужчина сможет оформить документы о снятии с воинского учета.





Ранее в краевом министерстве территориальной безопасности сообщили , что «по законодательству медкомиссии при частичной мобилизации не требуется, потому что это не первичный призыв», а военнослужащие, пребывающие в запасе или уволенные в запас, относятся к категории «годен». Если у призывника есть справка о подтвержденных заболеваниях или об инвалидности, которые не позволяют нести военную службу, её необходимо предъявить в военкомате по прибытии по повестке. После этого мобилизованного должны отправить на углубленное медицинское освидетельствование.







Напомним, сегодня стало известно , что студента очной формы обучения одного из вузов в Чайковском Ивана Горбунова по ошибке призвали в армию в рамках объявленной мобилизации. Его уже отвезли в учебный центр в Елани Свердловской области. После того, как он позвонил на горячую линию, в военкомате признали ошибку и отпустили его домой.





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