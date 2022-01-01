Елена Синица В Пермском крае откроют сбор предметов первой необходимости для мобилизованных Сам перечень предметов ещё формируют Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае откроют сбор предметов первой необходимости для мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россиия».

Сбор вещей организуют с 3 октября по адресам ул. Плеханова, 12 и ул. Екатерининская, 210. Пункты будут работать в будние дни с 10:00 до 17:00.





Уточняется, что сам перечень предметов первой необходимости на данный момент формируется совместно с Военным комиссариатом Пермского края.





Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении кредитных каникул призванным по частичной мобилизации гражданам.





Кроме этого, федеральная служба судебных приставов сообщила, что исполнительные производства в отношении россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, подлежат приостановлению.

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