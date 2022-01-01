Максим Артамонов корреспондент Исполнительные производства в отношении мобилизованных приостановят Заявление можно заполнить в военкомате Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Федеральная служба судебных приставов сообщает, что исполнительные производства в отношении россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, подлежат приостановлению.

В ведомстве ссылаются на часть 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве». В ней говорится о том, что судебный пристав может приостановить исполнительные производство полностью или частично, "в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Заявления о приостановлении исполнительных производств можно подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. Для этого в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники службы судебных приставов.





Напомним, вчера стало известно , что призванные на военную службу в связи с частичной мобилизацией жители Перми и края могут зарегистрировать брак в день подачи заявления. Подтвердить срочность можно повесткой, справкой или извещением, выданным военкоматом, о призыве гражданина на военную службу по мобилизации.













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