Попавшие под мобилизацию жители Прикамья могут зарегистрировать брак в день подачи заявления Для этого в ЗАГСе необходимо предъявить повестку военкомата Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Призванные на военную службу в связи с частичной мобилизацией жители Перми и края могут зарегистрировать брак в день подачи заявления, об этом сообщили в комитете ЗАГС Пермского края.

В ведомстве пояснили, что мобилизация может рассматриваться руководителями органов ЗАГС Прикамья как особое обстоятельство, предусмотренное ст. 11 Семейного кодекса РФ, и будет являться правовым основанием для сокращения месячного срока для регистрации брака.

Подтвердить срочность можно повесткой, справкой или извещением, выданным военкоматом, о призыве гражданина на военную службу по мобилизации.

По вопросам порядка госрегистрации брака в период частичной мобилизации можно обратиться в комитет ЗАГС Пермского края по тел. 8(342) 212-86-01.

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