Прокуратура выявила нарушения в деятельности пермского приюта для бездомных животных Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности Поделиться Твитнуть

Прокуратура Индустриального района Перми совместно со специалистами Россельхознадзора в ходе проверки пермского МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев» выявила нарушения законодательства в сфере обращения с биологическими отходами и отходами животноводства. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В частности, на момент проверки в холодильных камерах были найдены останки незахороненных животных, фрагменты, образовавшиеся в ходе ветеринарных манипуляций. Кроме того, для биологических отходов использовалась упаковка из-под животных кормов.

По итогам проверки директору службы внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что службу по обращению с животными без владельцев и муниципальный приют возглавил Евгений Ведерников, ранее занимавший должность заместителя начальника департамента ЖКХ администрации Перми.

Как пояснил «Новому компаньону» источник в мэрии, с предыдущим директором учреждения Денисом Комаровым управление по экологии и природопользованию прекратило трудовой договор для повышения эффективности работы службы в части отлова бесхозяйных собак.

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