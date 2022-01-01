В Перми назначен директор службы по обращению с животными без владельцев Евгений Ведерников ранее занимал должность замначальника городского департамента ЖКХ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Службу по обращению с животными без владельцев и муниципальный приют возглавил Евгений Ведерников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее с 2017 по 2022 год Ведерников занимал должность заместителя начальника департамента ЖКХ администрации Перми.

Как пояснили «Новому компаньону» в мэрии, с предыдущем директором учреждения Денисом Комаровым управлением по экологии и природопользованию принято решение о прекращении трудового договора «с целью повышения эффективности работы службы в части отлова собак без владельцев в Перми».

Евгений Ведерников окончил Пермский сельскохозяйственный институт им. Прянишникова по специальности «зооинженер». В 2012 году прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Государственное и муниципальное управление».

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