С начала года вертолётом санавиации в Пермь доставлены более 200 пациентов Наибольшее количество вылетов было совершено в Чернушку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев 2022 года медики санавиации совершили 147 вылетов в территории Пермского края и доставили в клиники Перми 203 пациента. В их числе 18 детей, 2 из которых — в возрасте до одного года. Об этом сообщили в минздраве.

Наибольшее количество вылетов было совершено в Чернушку (41 вылет), Чайковский (30) и Кудымкар (21). При этом 98% пациентов были эвакуированы в первые сутки госпитализации.

Подрядчиком для санавиации в Пермском крае является АО «Национальная служба санитарной авиации». Договор с предыдущим исполнителем работ — авиакомпанией «СКОЛ» — был разорван.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.