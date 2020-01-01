Елена Синица С июля краевая санавиация выполнила 72 вылета Эвакуировано более 100 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Вертолёт Ми-8 санавиации / фото: ok.ru

С момента заключения договора новый подрядчик санавиации в Пермском крае — АО «Национальная служба санитарной авиации» — выполнил 72 вылета. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Чуть меньше, чем за полгода, санавиация эвакуировала 94 взрослых и восемь детей, рассказывает заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Пермской краевой клинической больницы Сергей Бондарь.

Чаще всего вызовы поступали из-за инфарктов, инсультов, аневризмы аорты.

Медики санавиации эвакуировали жителей Чусового, Чернушки, Чайковского, Кудымкара с сосудистыми катастрофами, а также 10 человек с COVID-19.

Напомним, договор с предыдущим подрядчиком — авиакомпанией «СКОЛ» — был разорван.

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