Елена Синица
С июля краевая санавиация выполнила 72 вылета
Эвакуировано более 100 человек
С момента заключения договора новый подрядчик санавиации в Пермском крае — АО «Национальная служба санитарной авиации» — выполнил 72 вылета. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Чуть меньше, чем за полгода, санавиация эвакуировала 94 взрослых и восемь детей, рассказывает заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Пермской краевой клинической больницы Сергей Бондарь.
Чаще всего вызовы поступали из-за инфарктов, инсультов, аневризмы аорты.
Медики санавиации эвакуировали жителей Чусового, Чернушки, Чайковского, Кудымкара с сосудистыми катастрофами, а также 10 человек с COVID-19.
Напомним, договор с предыдущим подрядчиком — авиакомпанией «СКОЛ» — был разорван.
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