Максим Артамонов корреспондент Пермские волонтёры проведут онлайн-курс по безопасности для детей Он рассчитан на младших школьников и их родителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Академия детской безопасности «Умка» проведёт онлайн-курс по безопасности для детей и взрослых. Об этом сообщается в социальных сетях организации.

Курс рассчитан на детей 6-10 лет и их родителей. Ориентировочно его проведут в октябре-ноябре этого года.

Первоначально волонтёры планировали организовать обучение по четырём направлениям: безопасная дорога домой и безопасность в городе; личная безопасность и личные границы; безопасность, когда ребёнок один дома; безопасность в интернете. Однако после недавней трагедии в школе Ижевска может появиться дополнительный блок, посвящённый террористической безопасности.

Как рассказала «Новому компаньону» руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей Пермь и Пермский край» Светлана Неволина, волонтёры уже давно обдумывали идею организовать подобный курс.

«Сейчас мы формируем целый курс с разработанными видеоуроками. У детей будет рабочая тетрадь для выполнения домашних заданий и закрепления материала. Количество участников не ограничено. Каждый желающий приобретает курс — мы стараемся делать максимально комфортную стоимость, куда входит себестоимость работы нашей команды и разработка материалов», — пояснила Неволина.

Обучение будет состоять из видеоуроков, разбитых на блоки. После самостоятельного изучения материала волонтёры проведут встречи с учащимися онлайн, где вместе обсудят и проанализируют изученное.

Предполагается работа на вебинарах — индивидуальная для каждого либо в малых группах до трёх человек.

«Вести занятия на начальном этапе буду я, а по окончании курса планируем дополнительно провести общий вебинар для родителей в формате «вопрос — ответ» с участием нашего психолога, где дадим обратную связь по детям», — отметила Неволина.

Проект «Академия детской безопасности «Умка» был создан в рамках поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей Пермь и Пермский край». Опыт проекта «Умка» по разработке и проведению уроков, направленных на профилактику несчастных случаев, пропажи и похищения детей, является уникальным не только в Пермском крае, но и в России.

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