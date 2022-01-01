Максим Артамонов корреспондент После стрельбы в ижевской школе в Перми усилены меры безопасности в учебных заведениях По предварительным данным, в Ижевске погибли десять человек Поделиться Твитнуть

Стрельба в ижевской школе

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Начальник департамента образования Перми Анна Деменева дала официальный комментарий после трагедии в школе № 88 в Ижевске. Она попросила директоров школ и охранные предприятия усилить меры безопасности, сообщили в пресс-службе мэрии Перми.





«Сопереживаем детям, коллегам и родителям школы № 88 в Ижевске. Этот случай требует от нас особого внимания безопасности! Прошу директоров учебных учреждений совместно с охранными предприятиями усилить меры безопасности, взять под личный контроль выполнение мер безопасности, сохранять эмоциональную стабильность коллективов. Уроки второй смены сохраняем. Если семья решит оставить ребёнка дома, относимся с пониманием», — рассказала Деменева.





Трагедия в Ижевске произошла утром 26 сентября. По предварительным данным, неизвестный мужчина прошёл на территорию школы № 88 и открыл огонь. В результате около 20 человек пострадали, погибли 10, пятеро из них дети.





По данным властей, нападавший покончил с собой.





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