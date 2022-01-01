На перекрёстке шоссе Космонавтов с ул. Столбовой в Перми начинается строительство эстакады В связи с началом работ по шоссе ограничивается движение транспорта Поделиться Твитнуть

Визуализация реконструированного участка ул. Крисанова и шоссе Космонавтов

Администрация Перми

В мэрии Перми напомнили о введении временного ограничения движения транспорта на двух участках шоссе Космонавтов с 1 октября до 1 декабря 2022 года.

Так, на участке от железнодорожных путей в районе ул. Плеханова до ул. Столбовой ширина проезжей части будет сужена до четырёх полос — по две полосы в каждом направлении.

А на участке, расположенном между ул. Подгорной и ул. Мильчакова, — до двух полос — по одной полосе в каждом направлении.

Автомобилистам рекомендуют быть более внимательными и осторожными.

В администрации отметили, что ограничения связаны с выполнением работ первого этапа строительства дороги по ул. Крисанова — он включает в себя реконструкцию перекрестка шоссе Космонавтов с ул. Столбовой, где должна появиться развязка эстакадного типа. Работы будет выполнять подрядная организация АО «АБЗ-Дорстрой». Завершить работы планируется до 31 июля 2024 года.

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