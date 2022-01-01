Елена Синица На двух участках шоссе Космонавтов до 1 декабря ограничат движение Причина — строительство дороги по ул.Крисанова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на двух участках шоссе Космонавтов ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Поясняется, что ограничение связано с проведением первого этапа строительства дороги по улице Крисанова.





В связи с этим с 1 октября до 1 декабря 2022 года будет временно ограничено движение транспорта. Так, на участке от железнодорожных путей в районе ул.Плеханова до ул.Столбовой будет уменьшена ширина проезжей части до четырёх полос — для движения в каждом направлении будет доступно по две полосы.





Кроме этого, на спуске от площади возле Центрального рынка к ул. Мильчакова ширина проезжей части будет уменьшена до двух полос движения — по одной полосе в каждом направлении.

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