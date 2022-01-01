Максим Артамонов корреспондент Пермь установит побратимские отношения с китайским Чанчжоу Он может стать вторым городом-побратимом из Поднебесной Поделиться Твитнуть

Чанчжоу / фото: gochina.ru

Мэрия Перми планирует «установить взаимодействие» с китайским городом Чанчжоу. Его глава Шэн Лэй уже заявила о готовности к сотрудничеству с Пермью в сфере экономики, торговли, культуры и образования. Об этом написал в своём telegram-канале мэр Перми Алексей Дёмкин.

«В городе работает большое количество индустриальных парков, Чанчжоу считается одним из мест зарождения национальной промышленности Китая. Основные отрасли экономики: металлургия, энергетика, транспортное машиностроение, информационные технологии, сельское хозяйство», — пояснил чиновник и добавил, что 28 сентября для горожан пройдёт восьмой городской открытый форум «Пермь — Восток», который будет посвящён Китаю.

Чанчжоу может стать вторым городом-побратимом Перми из Китая. Первым в 2006 году стал Циндао, с которым, по словам мэра, налажено сотрудничество в сферах образования, молодёжной политики, экологии и культуры.

Напомним, в конце июня этого года мэр Луисвилля Грег Фишер разорвал побратимские отношения с Пермью. Такое решение было принято из-за военной спецоперации РФ на Украине. Фишер отметил, что говорить о восстановлении побратимских отношений можно будет только после окончания спецоперации.

Пермь и Луисвилл были городами-побратимами с 1994 года. В рамках побратимских отношений реализовывались проекты в сферах образования, здравоохранения, молодёжной политики и культуры.

Ранее побратимские отношения с Пермью из-за спецоперации разорвал Оксфорд. Однако общественная Ассоциация «Оксфорд-Пермь» заявила о продолжении сотрудничества с Пермью на уровне общественности и личных контактов и направила открытое письмо жителям Перми.

Первым городом-побратимом Перми стал французский Амневиль-ле-Терм. Это произошло в 1992 году. Затем были установлены взаимоотношения с городами Луисвилль (Кентукки, США, 1994 год), Циндао (КНР, 2003 год), Дуйсбург (Германия, 2007 год), Агридженто (Италия, 2012 год) и другими.

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