Елена Синица Побратимские отношения Перми и Луисвилля разорваны из-за спецоперации на Украине Города были побратимами с 1994 года Поделиться Твитнуть

Фото: архив ИД "Компаньон"

Мэр Луисвилля Грег Фишер разорвал побратимские отношения с Пермью. Об этом говорится на сайте администрации Луисвилля.

Поясняется, что решение принято из-за военной спецоперации на Украине. Фишер отметил, что говорить о восстановлении побратимских отношений можно будет только после окончания спецоперации.





При этом официальных уведомлений о приостановлении побратимских отношений от мэра Луисвилля в адрес главы Перми не поступало, отметили в мэрии.





«В марте 2022 года мэр Луисвилля официально заявил, что глубоко уважает побратимские связи с Пермью, которыми дорожат многие жители двух городов», — добавили в администрации Перми.





Пермь и Луисвилл были городами-побратимами с 1994 года. Как говорится на сайте пермской мэрии, в рамках побратимских отношений реализовывались проекты в сферах образования, здравоохранения, молодёжной политики и культуры.





Кроме этого, были адаптированы передовые технологии. Например, строительство экстрим-парка в 2009 году проводилось с учётом опыта создания и функционирования луисвилльского экстрим-парка. В 2006 году начали проводиться открытые приёмы главы Перми с использованием особого формата, разработанного аппаратом мэра Луисвилля.





Ранее побратимские отношения с Пермью разорвал Оксфорд.





Однако общественная Ассоциация «Оксфорд-Пермь» заявила о продолжении сотрудничества с Пермью на уровне общественности и личных контактов и направила открытое письмо жителям Перми, сказали в горадминистрации.





«Обербургомистр Дуйсбурга в своём письме главе Перми также выразил уверенность, что партнёрство Перми и Дуйсбурга, бережно создававшееся в течение многих лет, следует сохранить», — сообщили в мэрии.

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