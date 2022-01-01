Елена Синица Губернатор Прикамья выразил соболезнования родным погибших в ижевской школе Трагедия произошла сегодня утром Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья выразил соболезнования родным погибших в ижевской школе. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Трагедия в соседней Удмуртии. Стрельба в ижевской школе № 88, погибли дети. В сердцах жителей Прикамья этот ужасный поступок отзывается особенной болью, год назад мы пережили такую же трагедию в пермском университете. Искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших», — написал Махонин.





Ранее сообщалось, что трагедия в Ижевске произошла утром 26 сентября. По предварительным данным, неизвестный мужчина прошёл на территорию школы № 88 и открыл огонь. По данным на 14 час. местного времени, в результате погибли 13 человек, в том числе семеро детей, 21 человек был ранен, в том числе 14 школьников.





После этого в пермских школах усилили меры безопасности.

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