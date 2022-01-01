Максим Артамонов корреспондент Председателем думы Губахи стал Константин Поролло Его избрали на заседании представительного органа нового муниципального округа Поделиться Твитнуть

Губаха

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На первом заседании думы нового Губахинского муниципального округа председателем был избран Константин Поролло, сообщает telegram-канал краевого парламента.

Сейчас в составе нового муниципального округа Губахинский и Гремячинский городские округа.

Напомним, 22 сентября депутаты думы Лысьвенского городского округа выбрали своим председателем Николая Каменских. Он переизбрался на этом посту. А на первом заседании думы Пермского муниципального округа её председателем был избран Дмитрий Гордиенко. Исполняющим полномочия главы Пермского муниципального округа стал бывший глава Пермского района Владимир Цветов.

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