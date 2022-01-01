Максим Артамонов корреспондент Дума Лысьвенского городского округа определилась со спикером На этот пост переизбран Николай Каменских Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В четверг, 22 сентября, состоялось первое заседание вновь избранного состава думы Лысьвенского городского округа. По итогам голосования депутаты выбрали руководителем представительного органа Николая Каменских. Он был переизбран на этом посту, сообщает telegram-канал Заксобрания Пермского края.

Напомним, на выборах, которые состоялись 9-11 сентября, в думу Лысьвенского городского округа было избрано 16 единороссов, три кандидата от «Справедливой России» и один самовыдвиженец.





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