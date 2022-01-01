Максим Артамонов

Максим Артамонов

корреспондент

Председателем думы Пермского муниципального округа выбран Дмитрий Гордиенко  

Исполняющим полномочия главы Пермского муниципального округа стал Владимир Цветов

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Администрация Пермского района

Администрация Пермского района
  Константин Долгановский

В четверг, 22 сентября, на первом заседании думы Пермского муниципального округа её председателем был избран Дмитрий Гордиенко, сообщает telegram-канал краевого парламента.  Исполняющим полномочия главы Пермского муниципального округа стал бывший глава Пермского района Владимир Цветов.

Дума Пермского муниципального округа сформирована в ходе преобразования Пермского муниципального района и 17 сельских поселений в единый муниципальный округ.

На выборах, которые состоялись 9-11 сентября в Пермском муниципальном округе, большинство мест досталось единороссам: 27 из 30 (90%), при этом в 2019-м было 11 из 15 (73%).

Напомним, в конце марта прошлого года Дмитрий Гордиенко стал председателем земского собрания Пермского района, сменив на этом посту Николая Коцофана, который досрочно сложил полномочия. 


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