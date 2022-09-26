Максим Артамонов корреспондент Пермь оказалась на 38 месте среди российских городов по уровню зарплат В прошлом году наш город занимал 34-е место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты РИА Новости проанализировали соотношение средних зарплат горожан в 100 крупнейших городах РФ и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных был составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат. Пермь заняла 38-е место в этом списке.

Составители рейтинга утверждают, что среднемесячная чистая зарплата в Перми составляет 52,3 тыс. руб. На среднегородскую зарплату можно было приобрести 2,92 фиксированных потребительских набора. При этом за аналогичный период прошлого года Пермь находилась на 34-й позиции.





На первом месте в новом рейтинге оказался Новый Уренгой, где средняя зарплата в первом полугодии 2022 года составляла 129,5 тыс. руб. На эти деньги в регионе можно было купить более пяти фиксированных потребительских наборов. В Москве названа зарплата в 128,3 тыс. руб. В целом, согласно исследованию, средние зарплаты выше 100 тыс. руб. зафиксированы в семи регионах.





Последние места в списке заняли Нальчик и Элиста с зарплатами в 34,2 и 33,1 тыс. руб. соответственно.





Напомним, на прошлой неделе Пермьстат представил данные, согласно которым в Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за июль 2022 года сложилась на уровне 49 145 руб. По отношению к июлю прошлого года её рост составил 8,9%. Реальная же заработная плата (с учётом изменения цен на товары и услуги) в июле 2022 года по сравнению с тем же месяцем 2021 года уменьшилась на 6,4%.

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