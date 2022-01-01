Реальная зарплата жителей Прикамья в июле снизилась за год на 6,4% Годовой снижение средней зарплаты за семь месяцев составило 3,4% Поделиться Твитнуть

В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за июль 2022 года сложилась на уровне 49 145 руб. По отношению к июлю прошлого года её рост составил 8,9%. Реальная же заработная плата (с учётом изменения цен на товары и услуги) в июле 2022 года по сравнению с тем же месяцем 2021 года уменьшилась на 6,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

За январь-июль 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 49 590,8 руб, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 11,7%, реальная заработная плата уменьшилась на 3,4%.

В Пермьстате отметили, что сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности.

По уровню средних зарплат с начала года Пермский край занимает в ПФО второе место после Татарстана.

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