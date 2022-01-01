Максим Артамонов корреспондент В Пермском крае мобилизовали инспектора региональной общественной палаты Андрея Коростина Он считает, что «мобилизация равно защита Родины» Поделиться Твитнуть

Андрей Коростин

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Инспектор Общественной палаты Пермского края, член Совета отцов и единоросс Андрей Коростин оказался в списке мобилизованных. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

По его мнению, «мобилизация призвана на то, чтобы обеспечить, прежде всего, безопасность наших близких людей и границы нашей страны».

В конце своего поста общественник-единоросс написал: «Миру мир».

По данным местных СМИ, перед тем как Коростину вручили повестку, он уже успел пройти дополнительное обучение в составе специального боевого армейского резерва России «БАРС» (проект минобороны).

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин в связи со специальной военной операцией на территории Украины объявил о начале частичной мобилизаций. Призывать будут тех, кто состоит в запасе или проходил службу в рядах Вооружённых сил.

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