В МЧС предупредили жителей Пермского края о порывах ветра до 20 метров в секунду Поделиться Твитнуть

В региональном управлении МЧС предупредили жителей Прикамья об ухудшении погодных условий 25 сентября.

Наряду с понижением температуры воздуха погода ожидается ветреной с порывами до 15 — 20 метров в секунду.

В связи с этим людям рекомендовано не находиться около деревьев, линий электропередачи и слабо укрепленных конструкций. Также необходимо избегать парковки машин рядом с ними.

Ранее специалисты ГИС-Центра ПГНИУ подтвердили прогноз о начале сильного похолодания в Пермском крае 25 сентября. В этот день дневная температура воздуха на востоке Прикамья ожидается около +5…+7˚, на остальной территории +9…+12˚, на юге до +18˚.

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