На следующей неделе в Пермском крае ожидаются первый снег Пик похолодания придётся в ночь на вторник, 27 сентября Поделиться Твитнуть

Специалисты ГИС-Центра ПГНИУ подтвердили прогноз о начале сильного похолодания в Пермском крае в воскресенье, 25 сентября.

В этот день дневная температура воздуха на востоке Прикамья ожидается около +5…+7˚, на остальной территории +9…+12˚, на юге до +18˚.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в крае пройдут сильные дожди. В горных восточных районах утром дождь перейдёт в снег и начнёт формироваться снежный покров. В Перми днём будет не выше +2…+4˚ (на юге +10…+12˚).

Пик похолодания в Пермском крае ожидается в ночь на вторник, 27 сентября. Столбики термометров в Перми могут опуститься до -4˚, по краю — до -7˚.

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