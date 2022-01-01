Олег Антонов Объявлен конкурс на поиск подрядчика для реконструкции развязки ул. Вишерской и Трансиба в Перми Работы могут быть выполнены за 55,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми стартовало возведение второго этапа ул. Строителей

permkrai.ru

Власти Пермского края объявили конкурс на выполнение работ по реконструкции транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Вишерской и Транссибирской магистрали в Перми с устройством трамвайных путей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 55, 837 млн руб. Срок исполнения работ — с 1 февраля до 31 июля 2023 года.

Заявки принимаются до 12 октября 2022 года.

Строительство транспортной развязки ул. Вишерской и Трансиба является частью большого проекта по возведению ул. Строителей в Перми. Магистраль длиной 7 км должна протянуться от ул. Куфонина до ул. Стахановской.

Первый этап, от ул. Куфонина до ул. Вишерской, рабочие завершили в конце прошлого года. Работы на втором этапе ведёт подрядчик ООО «СКФ «АТМ». На третьем — АО «Уралмостострой». Сдача в эксплуатацию всей дороги, состоящей из 4 этапов, намечена на 2027 год.





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