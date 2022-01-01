В Перми горит памятник архитектуры Пожарные ликвидируют возгорание в историческом здании по ул. Уральской, 110 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 23 сентября, около часа дня в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме по адресу: Пермь, ул. Уральская, 110. На тушение были направлены более 20 человек личного состава и 7 единиц техники.

По прибытии к месту ЧП первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение на втором этаже расселённого аварийного здания. Площадь пожара уточняется. Как рассказали в МЧС, угроза распространения огня на ближайшие строения отсутствует. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, по планам краевых властей в здании по ул. Уральской, 110, являющемся памятником архитектуры, планируется разместить школу № 146 на 400 мест с углублённым изучением математики, физики и информатики. Дом предполагается полностью снести, а затем «максимально бережно воссоздать».

Дом по ул. Уральской, 110 был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера, в 2019-м здание было признано аварийным. В последние годы здесь размещалось общежитие политехнического колледжа им. Славянова.

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