Елена Синица Историческое здание на ул.Уральской, 110 воссоздадут в прежнем облике В дальнейшем там разместят школу Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Уральская, 110

Константин Долгановский

В историческом здании на ул.Уральской, 110 планируется разместить школу. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин в ходе рабочего выезда на строительные площадки объектов социальной инфраструктуры, передаёт пресс-служба правительства.

По словам Дмитрия Махонина, здание не является объектом культурного наследия, но «визуально оно очень ценно для сохранения архитектурного ландшафта этого микрорайона».





«Поэтому мы должны максимально бережно его воссоздать. Это означает, что дом будет снесен, но в том же виде будет построен заново, — сказал губернатор. — В новой постройке планируется разместить школу, что позволит решить вопрос с нехваткой мест в общеобразовательных учреждениях Мотовилихинского района».





Он также добавил, что переселить жителей этого дома планируется до конца года.





Ранее сообщалось, что в здании планируется разместить школу №146 на 400 мест с углублённым изучением математики, физики и информатики.





Тогда глава Перми Алексей Дёмкин объяснял, почему под размещение школы выбрали аварийное строение, а не новую площадку. По словам градоначальника, на данном земельном участке существует ряд ограничений по строительству, и после расселения останется аварийное здание, с которым ничего нельзя сделать из-за статуса «охраняемый объект». Поэтому родилась идея вовлечь его в оборот, создав там образовательное учреждение.





Позднее министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина сообщила , что аварийное историческое здание не будут реставрировать, его снесут и построят новое для нужд школы №146.

Напомним, дом на улице Уральской, 110 возле цирка в Мотовилихинском районе Перми был построен в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Объект является памятником архитектуры.





Дом на ул. Уральской, 110 был построен в 1924 году по проекту известного швейцарского архитектора Ханнеса Мейера, в 2019 году здание было признано аварийным. В последние годы здесь размещалось общежитие политехнического колледжа им. Славянова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.