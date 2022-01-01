Елена Синица Назначена дата рассмотрения дела о расторжении концессии на строительство Пермского онкоцентра Заседание запланировано на 8 ноября Поделиться Твитнуть

Пермский онкологический центр

yandex.ru

Арбитражный суд Пермского края назначил дату рассмотрения иска прокуратуры региона к Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края и ООО «Клиника инновационных исследований» (Москва). Первое судебное заседание состоится 8 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Как ранее сообщалось , надзорный орган будет добиваться расторжения концессионного договора на строительство пермского онкоцентра между минэкономразвития и столичной компанией.





Напомним, договор был заключён в июне 2022 года. Согласно документу, ООО за свой счёт выполнит инженерные изыскания, проектирование, строительство, оснащение медтехникой и ввод в эксплуатацию нового семиэтажного онкоцентра на ул. Маршала Жукова в Камской долине. Работы должны быть выполнены за четыре года, срок концессионного соглашения — 35 лет.





Онкоцентр должен состоять из стационара на 540 мест, операционного блока с отделением реанимации, химиотерапевтического гематологического, радиологического центров, хозяйственного, административного и пищеблоков. В медцентре разместится поликлиника на 450 посещений в смену и пансионат на 120 коек.

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