Елена Синица За полгода бюджет дорожного фонда Прикамья исполнен на 27,4% от плана За это время расходы на эти цели составили почти 8,2 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие бюджет дорожного фонда Прикамья исполнен на 27,4% от годового плана. Об этом сообщила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор на заседании комитета по бюджету в краевом парламенте.

За это время расходы на эти цели составили почти 8,2 млрд руб. По отношению к аналогичному периоду прошлого года расходы возросли более чем в два раза, отметила Тхор.





«На сегодняшний день законтрактовано 84% всех запланированных расходов дорожного фонда», — добавила она.





За этот промежуток времени расходы на строительство автодорог составили 4,7 млрд руб. (27,4% от плана), на их ремонт — 1,9 млрд руб. (21,5% от плана), на их содержание — 1,1 млрд руб. (40,9% от плана) и на безопасность дорожного движения — 273 млн руб. (26,5% от плана).





Ранее сообщалось, что адресная инвестиционная программа исполнена на 29,9%.

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