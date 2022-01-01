Елена Синица За первое полугодие адресная инвестиционная программа в Прикамье исполнена на 29,9% Из 75 объектов инфраструктуры не финансировалось 26 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие адресная инвестиционная программа (АИП) в Прикамье исполнена на 29,9%. Об этом сообщил председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Геннадий Тушнолобов на комитете по бюджету в краевом парламенте.

На данный момент исполнено 9,2 млрд руб. при годовом плане в 38 млрд руб., добавил Тушнолобов.





Кроме этого, Тушнолобов сообщил об исполнении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства общественной инфраструктуры регионального значения (ОИРЗ). Так, из 75 объектов ОИРЗ, включённых в АИП на 2022 год, не финансировались 26.





Кроме этого, по данным КСП, в этом году планируются к вводу в эксплуатацию 20 объектов, пока введено только три.





«Установлено также, что, по данным на июль, по семи объектам не заключены контракты», — отметил Тушнолобов.





В целом, на объекты ОИРЗ, входящих в АИП, в этом году направлено 14,7 млрд руб. На данный момент израсходовано 4,6 млрд руб. (31,4%).

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