Елена Синица
За первое полугодие адресная инвестиционная программа в Прикамье исполнена на 29,9%
Из 75 объектов инфраструктуры не финансировалось 26
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За первое полугодие адресная инвестиционная программа (АИП) в Прикамье исполнена на 29,9%. Об этом сообщил председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Геннадий Тушнолобов на комитете по бюджету в краевом парламенте.
На данный момент исполнено 9,2 млрд руб. при годовом плане в 38 млрд руб., добавил Тушнолобов.
Кроме этого, Тушнолобов сообщил об исполнении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства общественной инфраструктуры регионального значения (ОИРЗ). Так, из 75 объектов ОИРЗ, включённых в АИП на 2022 год, не финансировались 26.
Кроме этого, по данным КСП, в этом году планируются к вводу в эксплуатацию 20 объектов, пока введено только три.
«Установлено также, что, по данным на июль, по семи объектам не заключены контракты», — отметил Тушнолобов.
В целом, на объекты ОИРЗ, входящих в АИП, в этом году направлено 14,7 млрд руб. На данный момент израсходовано 4,6 млрд руб. (31,4%).
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