Максим Артамонов корреспондент В Прикамье разработают стратегию действий по обеспечению комплексной безопасности детей В муниципалитетах будет составлен перечень опасных мест Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае чиновники разработают стратегию действий по обеспечению комплексной безопасности детей. Статистика негативных происшествий с участием несовершеннолетних вызывает у властей «особую обеспокоенность». Эта тема обсуждалась на заседании краевого правительства 20 сентября.

В частности, было заявлено, что в прошлом году на пожарах погибли 25 детей, в ДТП — 18, утонули 14 несовершеннолетних.

По словам директора департамента социальной политики администрации губернатора Пермского края Елены Кравчук, в 2011 году был принят региональный закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». При анализе исполнения этого закона чиновники обнаружили, что нужно конкретизировать ряд его норм.

«На уровне муниципалитетов нужно не просто определять места, запрещённые для нахождения детей, а указывать перечень таких мест, их адрес и собственника. Это нужно для того, чтобы была возможность привлечь к ответственности при несоблюдении установленных требований», — рассказала Кравчук.

Чиновники также пообещали, что будут активнее выявлять подростков, которые гуляют ночью на улице, и следить за содержанием детских площадок, где подростки могут получить травмы. Для этого планируется устанавливать собственников таких площадок.

Один из последних несчастных случаев на такой площадке произошёл в конце июля в Александровске. Тогда на мальчика упали металлические ворота. В медучреждении ребёнок скончался от полученных травм.

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