Елена Синица Следком возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка из-за упавших футбольных ворот Происшествие случилось в Александровске Поделиться Твитнуть

Краевой следком возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка 2015 г.р. из-за упавших футбольных ворот. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, происшествие случилось 30 июля в Александровске. Во время прогулки на площадке на мальчика упали металлические ворота. Уточняется, что их уронили гуляющие на площадке дети. В медучреждении ребёнок скончался от полученных травм.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю





Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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