Елена Синица Субсидируемые перелёты из Перми в Минск будут осуществлять «Уральские авиалинии» Планируется 26 парных рейсов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Субсидируемые рейсы из Перми в Минск будут осуществлять «Уральские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Кроме «Уральских авиалиний» в отборе на получение субсидии по этому направлению участвовала авиакомпания «Икар».





На субсидирование рейсов Пермь—Минск выделили 20,5 млн руб. При этом на один парный рейс предусмотрено не более 790 044 руб. Всего планируется 26 парных рейсов по два раза в неделю. Период осуществления полётной программы — с 1 октября по 31 декабря 2022 года.





Ранее сообщалось, что а/к «Икар» получила допуск на рейсы из Перми в Минск.

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