Елена Синица «Икар» получил допуск на рейсы Пермь — Минск Также Росавиация отозвала допуски на рейсы из Перми по 13 направлениям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация выдала допуск авиакомпании «Икар» на выполнение рейсов Пермь — Минск. Об этом говорится в соответствующем приказе ведомства.

Согласно документу, авиакомпании одобрили осуществление рейсов шесть раз в неделю.





Ранее стало известно, что на субсидирование рейсов Пермь—Минск выделят 20,5 млн руб. При этом на один парный рейс предусмотрено не более 790 044 руб. Всего планируется 26 парных рейсов по два раза в неделю. Период осуществления полётной программы — с 1 октября по 31 декабря 2022 года.





В то же время Росавиация отозвала у «Уральских авиалиний» допуски на рейсы из Перми по 13 направлениям: Бухара, Карши, Навои, Наманган,Нукус, Самарканд, Ургенч, Фергана (Узбекистан), Тиват, Подгорица (Черногория), Каир (Египет), Пафос, Ларнака (Кипр)

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