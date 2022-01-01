Елена Синица В Пермском крае губернатор сможет переизбираться неограниченное количество раз Соответствующие изменения предлагается внести в Устав Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края может получить неограниченный срок полномочий. Соответствующие изменения предлагается внести в Устав Пермского края. Документ внесён на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края.

«Исключается положение Устава, устанавливающее запрет для замещения должности губернатора Пермского края более двух сроков подряд», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.





Отмечается, что федеральным законом № 414 такой запрет не установлен. Срок полномочий губернатора — пять лет.





Ранее стало известно, что руководителя администрации главы Прикамья могут приравнять к замгубернатора региона.

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