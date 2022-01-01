Елена Синица Руководителя администрации главы Прикамья могут приравнять к замгубернатора региона Сейчас и.о. руководителя администрации губернатора является Александр Смертин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководителя администрации губернатора Пермского края могут приравнять по статусу к его заместителю. Соответствующие поправки предлагается внести в Устав Пермского края. Документ поступил на рассмотрение в краевой парламент.

Поясняется, что в случае болезни, отпуска или служебной командировки губернатора исполнять его обязанности будет руководитель администрации Пермского края.





Согласно пояснительной записке, это необходимо для урегулирования вопроса о временном исполнении обязанностей губернатора.





При этом руководитель администрации не сможет предлагать изменения в Устав Пермского края, а также распускать краевой парламент. В остальном же он будет обладать теми же полномочиями, что и губернатор.





Отметим, что сейчас и.о. руководителя администрации губернатора является Александр Смертин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.