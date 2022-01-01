В Перми после столкновения автобуса и грузовика госпитализированы пять пассажиров В ГИБДД и минздраве рассказали подробности ДТП на Западном обходе Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В понедельник, 19 сентября, в 20:01 по автодороге «Подъезд к Перми от а/д М-7 «Волга» со стороны Красавинского моста в направлении ш. Космонавтов двигался самосвал под управлением мужчины 1982 г.р. По предварительной информации, на 497 км трассы водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом, в котором находились 25 человек.

Как сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД, в результате ДТП госпитализированы четыре пассажира автобуса: две женщины 1972 и 1955 г.р., мужчина 1986 г.р. и молодой человек 2001 г.р.

В минзраве «Новому компаньону» сообщили, что эти четверо госпитализированы в медучреждения Перми и находятся в состоянии средней степени тяжести. При этом в ведомстве заявили, что всего после аварии в больницы попали пять человек, состояние пятой пострадавшей уточняется.





Напомним, об аварии с участием рейсового автобуса № 80 накануне сообщили в департаменте транспорта.





По факту происшествия ГИБДД проводит проверку.

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