В Перми после столкновения автобуса и грузовика госпитализированы пять пассажиров
В ГИБДД и минздраве рассказали подробности ДТП на Западном обходе
В понедельник, 19 сентября, в 20:01 по автодороге «Подъезд к Перми от а/д М-7 «Волга» со стороны Красавинского моста в направлении ш. Космонавтов двигался самосвал под управлением мужчины 1982 г.р. По предварительной информации, на 497 км трассы водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автобусом, в котором находились 25 человек.
Как сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД, в результате ДТП госпитализированы четыре пассажира автобуса: две женщины 1972 и 1955 г.р., мужчина 1986 г.р. и молодой человек 2001 г.р.
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