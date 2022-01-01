В Перми КАМАЗ столкнулся с рейсовым автобусом Есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

ООО «Волгабас Волжский»

В Перми на Западном обходе около 20 час. 19 сентября произошло столкновение автобуса №80, двигавшегося по направлению к шоссе Космонавтов, и КАМАЗа. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, есть пострадавшие. К месту дорожно-транспортного происшествия были направлены силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 73 человек личного состава и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек личного состава и 2 единиц техники.

Информация о состоянии получивших травмы участников ДТП уточняется.

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